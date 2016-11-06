Полицейских, устроивших смертельное ДТП в Хмельницком не отстранили от службы
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Полицейских, устроивших смертельное ДТП в Хмельницком не отстранили от службы. Об этом во время брифинга сообщил начальник Управления патрульной полиции г. Хмельницкий Олег Костенко, передает корреспондент УНН.
На брифинге О.Костенко отметил, что за рулем служебного автомобиля находился опытный патрульный и что в ведомстве проведут собственное расследование.
"Это один из лучших экипажей патрульной полиции города. Очень жаль, что произошло ДТП и погиб человек. Искренние соболезнования семье погибшего. Автомобиль полиции Тойота Приус находится на штрафплощадке. Патрульные сегодня дали показания в прокуратуре области. Пока мне не сообщали о необходимости отстранения их от службы. Мы - за объективное расследование", - заявил О.Костенко
Напомним, ДТП с участием автомобиля патрульной полиции в Хмельницком будет расследовать прокуратура Хмельницкой области.