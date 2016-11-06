Полицейских, устроивших смертельное ДТП в Хмельницком не отстранили от службы

На брифинге О.Костенко отметил, что за рулем служебного автомобиля находился опытный патрульный и что в ведомстве проведут собственное расследование.

"Это один из лучших экипажей патрульной полиции города. Очень жаль, что произошло ДТП и погиб человек. Искренние соболезнования семье погибшего. Автомобиль полиции Тойота Приус находится на штрафплощадке. Патрульные сегодня дали показания в прокуратуре области. Пока мне не сообщали о необходимости отстранения их от службы. Мы - за объективное расследование", - заявил О.Костенко

Напомним, ДТП с участием автомобиля патрульной полиции в Хмельницком будет расследовать прокуратура Хмельницкой области.