Поліцейські з березня пройдуть тренінги з громадської безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В Україні в березні розпочнуться тренінги для співробітників поліції з забезпечення громадського порядку у межах проекту “Підтримка реформи поліції в Україні”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції України.
“У березні в Києві плануємо розпочати базовий тренінг по громадській безпеці. Очікується, що цей тренінг триватиме протягом всього проекту до вересня. Водночас планується проведення тренінгів і для майбутніх тренерів”, — цитує прес-служба слова заступника голови Національної поліції Костянтина Бушуєва.
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Також, за його словами, в рамках обміну досвідом по забезпеченню громадської безпеки були організовані навчальні поїздки представників Нацполіції до Швеції та Данії.