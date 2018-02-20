Полицейские с марта пройдут тренинги по общественной безопасности

"В марте в Киеве планируем начать базовый тренинг по общественной безопасности. Ожидается, что этот тренинг будет проходить в течение всего проекта до сентября. В то же время планируется проведение тренингов и для будущих тренеров", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя Национальной полиции Константина Бушуева.

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Также, по его словам, в рамках обмена опытом по обеспечению общественной безопасности были организованы учебные поездки представителей Нацполиции в Швецию и Данию.