Поліцейські-перевертні в окупованому Криму написали рапорти про звільнення через страх залишитися без пенсій

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Згідно з даними російських ЗМІ, за останні дні кримські поліцейські написали кілька сотень рапортів про звільнення за вислугою років. Вони побоюються, що через зміну Угоди їхній стаж рахуватиметься лише з 2014-го, а роки роботи у складі українських органів "обнулять". Тому, поліцейські-перевертні, які відслужили належний для пенсії мінімум у складі МВС України та росії, поспішають звільнитися. Таким чином вони сподіваються зберегти свої виплати.

У кремлі спробували зупинити безконтрольний відтік кадрових поліцейських зі служби. Заступник глави мвс росії володимир кубишко підготував інформаційний лист — мовляв, з пенсіями буде все гаразд, тому що в березні 2014 року путін видав указ, за яким усім співробітникам поліції Криму зберігається стаж роботи в МВС України.

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Щоправда, за даними джерел, після цього роз'яснення чимало співробітників поліції своїх рапортів все одно не забрали.

Нагадаємо

У березні 2023 року Україна вийшла з пенсійної угоди з країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Цей документ регламентував порядок пенсійного забезпечення та державного страхування для співробітників органів внутрішніх справ країн СНД.