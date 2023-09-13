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Поліцейські-перевертні в окупованому Криму написали рапорти про звільнення через страх залишитися без пенсій

Поліцейські-перевертні в окупованому Криму написали рапорти про звільнення через страх залишитися без пенсій

Київ • УНН

 • 413012 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Поліцейські в Криму, які перейшли на бік росії під час окупації у 2014 році, написали рапорти про звільнення, оскільки побоюються залишитися без пенсій. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними російських ЗМІ, за останні дні кримські поліцейські написали кілька сотень рапортів про звільнення за вислугою років. Вони побоюються, що через зміну Угоди їхній стаж рахуватиметься лише з 2014-го, а роки роботи у складі українських органів "обнулять". Тому, поліцейські-перевертні, які відслужили належний для пенсії мінімум у складі МВС України та росії, поспішають звільнитися. Таким чином вони сподіваються зберегти свої виплати.

У кремлі спробували зупинити безконтрольний відтік кадрових поліцейських зі служби. Заступник глави мвс росії володимир кубишко підготував інформаційний лист — мовляв, з пенсіями буде все гаразд, тому що в березні 2014 року путін видав указ, за яким усім співробітникам поліції Криму зберігається стаж роботи в МВС України.

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Щоправда, за даними джерел, після цього роз'яснення чимало співробітників поліції своїх рапортів все одно не забрали.

Нагадаємо

У березні 2023 року Україна вийшла з пенсійної угоди з країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Цей документ регламентував порядок пенсійного забезпечення та державного страхування для співробітників органів внутрішніх справ країн СНД.

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