Полицейские-оборотни в оккупированном Крыму написали рапорты об уходе, тк опасаются остаться без пенсий

Детали

Согласно данным российских СМИ, за последние дни крымские полицейские написали несколько сотен рапортов об увольнении по выслуге лет. Они опасаются, что из-за изменения Соглашения их стаж будет считаться только с 2014-го, а годы работы в составе украинских органов обнулится. Потому, полицейские-оборотни, которые отслужили положенный для пенсии минимум в составе МВД Украины и россии, спешат уволиться. Таким образом они надеются сохранить свои выплаты.

В Кремле попытались остановить бесконтрольный отток кадровых полицейских со службы. Заместитель главы мвд россии владимир кубышко подготовил информационное письмо — мол, с пенсиями будет всё в порядке, потому что в марте 2014 года путин издал указ, по которому всем сотрудникам полиции Крыма сохраняется стаж работы в МВД Украины.

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Правда, по данным источников, после этого разъяснения многие сотрудники полиции свои рапорта все равно не забрали.

Напомним

В марте 2023 года Украина вышла из пенсионного соглашения со странами-участницами Содружества Независимых Государств. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Этот документ регламентировал порядок пенсионного обеспечения и государственного страхования для сотрудников органов внутренних дел стран СНГ.