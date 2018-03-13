Політолог пояснив, чому НАБУ мляво реагує на сумнівні декларації силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Неповна декларація про доходи першого заступника керівника Нацполіції В’ячеслава Аброськіна має зацікавити і НАЗК, і НАБУ. Останні, щоправда, досить мляво реагують на порушення з боку правоохоронців, бо бояться, щоб потім їх самих не чіпали. Про це у коментарі УНН зазначив політолог Руслан Бортник.
“Це груба помилка декларації, адже зрозуміло, що він (Аброськін - ред.) не безхатченко і в наметі він не живе. Це перший висновок. Другий висновок, який можна зробити - це приховування статків, бо я не вірю, що у цього пана немає ніякого житла, що він не заробив за час своєї служби ні на яке житло. Це означає, що він або погано працював, або ж веде якийсь розгульний спосіб життя, що не відповідає статусу державного чиновника. Або, швидше за все, - він просто не говорить правди і не демонструє житло, яке має”, - сказав Бортник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналісти підрахували, наскільки розбагатів заступник голови Нацполіції
Він додав, що НАБУ у таких випадках, як правило, боїться чіпати силовиків.
“НАБУ мовчить і не хоче чіпати силовиків, бо боїться, що ті ж силовики будуть чіпати НАБУ. Це елемент мовчазної змови. НАБУ мовчить щодо багатьох високопосадовців”, - додав політолог і зауважив, що питанням декларації Аброськіна для початку має зайнятися НАЗК.
“Коли вони дають висновок - за результатами висновків вже може працювати НАБУ”, - сказав Бортник.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ проаналізували декларації про доходи Аброськіна і дійшли висновку, що чиновник приховав дані про місце проживання та значно примножив свої грошові накопичення за останні три роки.