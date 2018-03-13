Політолог пояснив, чому НАБУ мляво реагує на сумнівні декларації силовиків

КИЇВ. 13 березня. УНН. Неповна декларація про доходи першого заступника керівника Нацполіції В’ячеслава Аброськіна має зацікавити і НАЗК, і НАБУ. Останні, щоправда, досить мляво реагують на порушення з боку правоохоронців, бо бояться, щоб потім їх самих не чіпали. Про це у коментарі УНН зазначив політолог Руслан Бортник.