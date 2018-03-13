Политолог объяснил, почему НАБУ вяло реагирует на сомнительные декларации силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Неполная декларация о доходах первого заместителя руководителя Нацполиции Вячеслава Аброськина должна заинтересовать и НАПК, и НАБУ. Последние, правда, довольно вяло реагируют на нарушения со стороны правоохранителей, потому что боятся, чтобы потом их самих не трогали. Об этом в комментарии УНН сказал политолог Руслан Бортник.
"Это грубая ошибка декларации, ведь понятно, что он (Аброськин - ред.) не бездомный и в палатке он не живет. Это первый вывод. Второй вывод, который можно сделать - это сокрытие состояния, я не верю, что у этого господина нет никакого жилья, он не заработал за время своей службы ни на какое жилье. Это означает, что он или плохо работал или же ведет какой-то разгульный образ жизни, что не соответствует статусу государственного чиновника. Или, скорее всего, - он просто не говорит правды и не демонстрирует жилье, которое имеет", - сказал Бортник.
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Он добавил, что НАБУ в таких случаях, как правило, боится трогать силовиков.
"НАБУ молчит и не хочет трогать силовиков, потому что боится, что те же силовики будут трогать НАБУ. Это элемент молчаливого сговора. НАБУ молчит о многих высокопоставленных чиновниках", - добавил политолог и отметил, что вопросом декларации Аброськина для начала должно заняться НАПК.
"Когда они дают заключение - по результатам выводов уже может работать НАБУ", - сказал Бортник.
Напомним, накануне СМИ проанализировали декларации о доходах Аброськина и пришли к выводу, что чиновник скрыл данные о месте жительства и значительно приумножил свои денежные накопления за последние три года.