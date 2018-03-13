Политолог объяснил, почему НАБУ вяло реагирует на сомнительные декларации силовиков

КИЕВ. 13 марта. УНН. Неполная декларация о доходах первого заместителя руководителя Нацполиции Вячеслава Аброськина должна заинтересовать и НАПК, и НАБУ. Последние, правда, довольно вяло реагируют на нарушения со стороны правоохранителей, потому что боятся, чтобы потом их самих не трогали. Об этом в комментарии УНН сказал политолог Руслан Бортник.