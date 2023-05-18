Покрокова інструкція з купівлі криптовалюти

ukru
Ексклюзив
07:03 • 9586 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 27293 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 282415 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 380810 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 311999 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345263 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308433 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223597 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207060 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165603 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
87 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 28848 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 36299 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 35853 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 13877 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 34204 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 401281 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 543947 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 576452 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 573270 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 472804 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 12333 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208639 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 380810 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178151 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168887 перегляди
Актуальне
Покрокова інструкція з купівлі криптовалюти

Покрокова інструкція з купівлі криптовалюти

Київ • УНН

 • 922703 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Незалежно від поставлених завдань потрібно знати, як купити криптовалюту, на які позиції звертати увагу, які є правила та порядок дій, передає УНН.

Популярність цифрових активів зберігається високому рівні навіть у період їх нестабільного фінансового становища. Аналітики постійно в теорії та на практиці підтверджують вигоду від роботи криптовалюти, тому попит на покупку не згасає у будь-яких ситуаціях. Купівля цікава всім людям, які хочуть спробувати щось нове для себе у віртуальному світі з метою інвестування засобів для їх примноження або збереження. Але незалежно від поставлених завдань потрібно знати, як купити криптовалюту, на які позиції звертати увагу, які є правила та порядок дій.

Навіщо потрібна крипта?

На практиці постійно підтверджується факт зростання вартості криптовалюти за рахунок змін на ринку цифрових активів, внесення корективів, розробки нових токенів та монет. Нестабільність характеру таким ринкам, але для збереження певності можна купити криптовалюту із перевіреними показниками. Це може біткоін, ефіріум. А для торгівлі з невеликими ризиками та раціональними вкладеннями підійдуть менш розвинені альткоїни, які тільки недавно запущені для монетизації, тому їхня вартість може блискавично, як вирости, так і впасти.

Якщо знати, як продати криптовалюту вигідно для себе, то можна істотно примножити наявний капітал, але попередньо потрібно розібратися в тому, як купити крипту і які способи для цього підійдуть найбільше.

Покрокова інструкція

Спочатку вибирається біржа та проходиться на ній реєстрація відповідно до всіх вимог та технічних завдань. Обов'язковим етапом є проходження KYC для ідентифікації особи та захисту персональних даних. Такий підхід використовують усі надійні біржі для всебічної безпеки. Здійснити продаж криптовалюті в деяких варіантах можливий тільки після повної верифікації, незважаючи на відсутність обмежень при поповненні.

Наступний етап - купівля крипти на біржі за фіатні кошти через онлайн-систему . Для цього потрібно вибрати актив та суму для оплати, далі вибирається прикріплена картка та проводиться фінансова операція. Але в певних випадках можна купити крипту тільки за стейблкоїни , тому спочатку купуються вони, а потім крипта, що вже цікавить. Продати криптовалюту можна за таким самим алгоритмом.

Для зручності підійде системи P2P, яка дозволяє провести операції безпосередньо з іншими інвесторами, використовуючи зручні для сторін способи оплати. Це найбільш вигідний спосіб, який має величезний попит.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,804.21