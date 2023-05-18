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Пошаговая инструкция по покупке криптовалюты

Пошаговая инструкция по покупке криптовалюты

Киев • УНН

 • 922701 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Независимо от поставленных задач нужно знать, как купить криптовалюту, на какие позиции обращать внимание, какие правила и порядок действий, передает УНН.

Популярность цифровых активов сохраняется на высоком уровне даже в период их нестабильного денежного состояния. Аналитики постоянно в теории и на практике подтверждают выгоду от работы криптовалюты, поэтому спрос на покупку не угасает в каких-либо ситуациях. Покупка интересна всем людям, желающим попробовать что-то новое для себя в виртуальном мире с целью инвестирования средств для их приумножения или сохранения. Но независимо от поставленных задач нужно знать, как купить криптовалюту, на какие позиции обращать внимание, какие правила и порядок действий.

Зачем нужна крипта?

На практике постоянно подтверждается факт роста стоимости криптовалюты за счет изменений на рынке цифровых активов, внесения коррективов, разработки новых токенов и монет. Нестабильность характерна для таких рынков, но для сохранения уверенности можно купить криптовалюту с проверенными показателями. Это может быть биткоин, эфириум. А для торговли с небольшими рисками и рациональными вложениями подойдут менее развитые альтокины, только недавно запущенные для монетизации, поэтому их стоимость может молниеносно, как вырасти, так и упасть.

Если знать, как продать криптовалюту выгодно для себя, то можно существенно умножить наличный капитал, но предварительно нужно разобраться в том, как купить крипту и какие способы для этого подойдут больше всего.

Пошаговая инструкция

Сначала выбирается биржа и проходит на ней регистрация в соответствии со всеми требованиями и техническими задачами. Обязательным этапом является прохождение KYC для идентификации личности и защиты персональных данных. Этот подход используют все надежные биржи для всесторонней безопасности. Осуществить продажу криптовалюты в некоторых вариантах возможно только после полной верификации, несмотря на отсутствие ограничений при пополнении.

Следующий этап – покупка крипты на бирже за фиатные средства через онлайн-систему. Для этого нужно выбрать актив и сумму для оплаты, затем выбирается прикрепленная карта и проводится финансовая операция. Но в определенных случаях можно купить крипту только по стейблкоину, поэтому сначала покупаются они, а потом уже интересующая крипта. Продать криптовалюту можно по тому же алгоритму.

Для удобства подойдет система P2P, позволяющая провести операции непосредственно с другими инвесторами, используя удобные для сторон способы оплаты. Это наиболее выгодный способ, пользующийся огромным спросом.

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