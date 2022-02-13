Покриття страховки для авіаперевізників: у Мінінфраструктури пояснили, як працюватимуть виділені урядом кошти для розблокування польотів над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Виділені урядом кошти для гарантії безперебійність польотів у повітряному просторі України покривають страхові випадки для не менше ніж 23 повітряних суден. Про це повідомили у міністерстві інфраструктури України, передає УНН.
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Зазначається, що кошти зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку Міністерства інфраструктури України та, у разі потреби, використовуватимуться для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників.
Нагадаємо
Уряд виділяє 16,6 млрд грн, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.
Контекст
Літак авіакомпанії SkyUp із бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). Про це повідомляли пасажири рейса.
Як пояснили в SkyUp, сталося це через вимоги власника літака.
“12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва”, — повідомив авіаперевізник.
Після цього інциденту Міністерство інфраструктури заявило, що небо над Україною залишається відкритим, однак підтвердило, що в авіакомпаній виникли проблеми зі страхуванням. Над вирішенням цієї проблеми, як зазначили у міністерстві, працюють.
Раніше нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що припиняє польоти в Україну на тлі російської загрози.