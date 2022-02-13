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Мінінфраструктури зробило заяву через обмеження польотів в Україну

Мінінфраструктури зробило заяву через обмеження польотів в Україну

Київ • УНН

 • 42528 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Небо над Україною залишається відкритим. А у деяких перевізників виникли складнощі через коливання на ринках страхування. З такою заявою виступило Міністерство інфраструктури України за результатами наради з авіаперевізниками та представниками відповідних служб, повідомляє УНН

Цитата

“Небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.

Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося”, — заявили в міністерстві.

В повідомленні йдеться, що більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу.

Як пояснили у міністерстві, у деяких перевізників виникають складнощі пов’язані із коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду.

“Ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, є вразливими до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього Уряд, Офіс Президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону” — прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Контекст

Літак авіакомпанії SkyUp із бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). Про це повідомляли пасажири рейса.

Як пояснили в SkyUp, сталося це через вимоги власника літака.

“12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва”, — повідомив авіаперевізник.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що припиняє польоти в Україну на тлі російської загрози 

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