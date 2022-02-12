Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну на тлі російської загрози
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Нідерландська авіакомпанія KLM заявила про зупинення польотів в Україну через загрозу "війни в країні". Скасували останній рейс до Києва, який планували здійснити сьогодні вночі. Про це повідомляє De Telegraaf із посиланням на офіційного представника компанії, пише УНН.
Цитата:
“KLM скасувала всі рейси в Україну як запобіжний засіб через загрозу війни в країні”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що наступний рейс до столиці Київ заплановано на сьогодні на вечір, але не виконуватиметься.
“Це рішення послідувало за скоригованими рекомендаціями щодо поїздок з "червоним кодом" та великим аналізом щодо безпеки. Поки що не ясно, коли KLM знову полетить до Києва”, — наголошується у повідомленні.
Доповнення
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.
Відучора активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли у п’ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.