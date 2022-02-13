Покрытие страховки для авиаперевозчиков: в Мининфраструктуры объяснили, как будут работать выделенные правительством средства для разблокирования полетов над Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Выделенные правительством средства для гарантии бесперебойности полетов в воздушном пространстве Украины покрывают страховые случаи для не менее 23 воздушных судов. Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что средства будут храниться на отдельном ексроу-счета Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.
Напомним
Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины.
Контекст
Самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). Об этом сообщали пассажиры рейса.
Как объяснили в SkyUp, произошло это из-за требований владельца самолета.
“12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — оповестил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. При всех усилиях авиакомпании и готовности государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев”, — сообщил авиаперевозчик.
Ранее нидерландская авиакомпания KLM заявила, что прекращает полеты в Украину на фоне российской угрозы.