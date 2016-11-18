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Покращити якість продуктів в Україні допоможе комплексне запровадження НАССР

Покращити якість продуктів в Україні допоможе комплексне запровадження НАССР

Київ • УНН

 • 12376 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Для того щоб покращити якість українського зерна, державі необхідно суворіше конролювати виробників. Також потрібно запроваджувати систему контролю НАССР на всіх рівнях. Про це у коментарі УНН розповів начальник відділу збуту та ЗЕД компанії JNL Сергій Кирієнко.

“На сьогодні вимога НАССР закріплена тільки для харчовиків, але не всі підприємства ії сумлінно виконують, що дає порушникам більші конкурентні переваги в ціні. Держава має більш сурово карати порушників, адже ми кажемо про якість харчів, які ми споживаємо, — це здоров’я нас та наших дітей. Також ця система вимагає можливість прослідкувати увесь ланцюг, від сільськогосподарських виробників до готової продукції.

Але якщо фермер не використовує систему НАССР, а, як правило, якщо цього не вимагає закон, то ні хто це не робить, то, відповідно, і виробник харчових продуктів не зможе отримати даний сертифікат. Якщо держава не примусить фермерів, на законодавчому рівні виконувати вимоги НАССР, то вся ця система втрачає зміст. Тож звичайно, задля покращення якості сировини, НАССР має бути запроваджений. Прийняття закону „Про сівооберт“ може дати старт вирішенню питання появи виникнення більш якісної сировини на ринку сільського господарських виробників”, — наголосив С.Кирієнко.

Нагадаємо, наразі в Україні спостерігається в Україні дефіцит якісного зерна для виробництва круп.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, спрощувати життя виробникам дитячого харчування можна буде лише після того, як запрацюють стандарти HACCP.

Українські Національні Новини

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