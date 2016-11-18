Улучшить качество продуктов в Украине поможет комплексное внедрение НАССР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Для того чтобы улучшить качество украинского зерна, государству необходимо строже конролировать производителей. Также нужно вводить систему контроля НАССР на всех уровнях. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник отдела сбыта и ВЭД компании JNL Сергей Кириенко.
"На сегодняшний день требование НАССР закреплено только для пищевиков, но не все предприятия его добросовестно выполняют, что дает нарушителям большие конкурентные преимущества в цене. Государство должно более строго наказывать нарушителей, ведь мы говорим о качестве продуктов, которые мы потребляем, - это здоровье нас и наших детей. Также эта система требует возможность проследить всю цепь, от сельскохозяйственных производителей до готовой продукции.
Но если фермер не использует систему НАССР, а, как правило, если этого не требует закон, то ни кто это не делает, то, соответственно, и производитель пищевых продуктов не сможет получить данный сертификат. Если государство не заставит фермеров, на законодательном уровне выполнять требования НАССР, то вся эта система теряет смысл. Поэтому конечно, для улучшения качества сырья, НАССР должен быть внедрен. Принятие закона "Про севоборот" может дать старт решению вопроса появления возникновения более качественного сырья на рынке сельского хозяйственных производителей", - подчеркнул С.Кириенко.
Напомним, сейчас в Украине наблюдается дефицит качественного зерна для производства круп.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, упрощать жизнь производителям детского питания можно будет только после того, как заработают стандарты HACCP.