Погрози журналісту Михайлу Ткачу через розслідування. В Офісі Генпрокурора розпочали досудове розслідування
Київ • УНН
Журналісти повідомили про спроби тиску, погрози та перешкоджання їхній журналістській діяльності, що призвело до початку досудового розслідування Генеральною прокуратурою за фактом впливу на журналіста та погроз вбивством або насильством щодо журналіста.
Журналісти видання "Українська правда" заявили про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності. В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування, передає УНН.
... розпочато кримінальне провадження за заявою журналістів видання "Українська правда" про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності
Деталі
За даними прокуратури, досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 171 КК України – вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та ч. 1 ст. 345-1 КК України - погроза вбивством, насильством щодо журналіста у зв’язку із здійсненням законної професійної діяльності.
Досудове розслідування - Шевченківське УП ГУ Нацполіціі у місті Києві.
Розслідування перебуває на контролі органів прокуратури.
Додамо
Як повідомила редакторка УП Севгіль Мусаєва, 10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком (героєм нещодавнього розслідування "Непридатні"), з пропозицією "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчується словами: "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".
За її словами, 11 травня протягом дня була низка безуспішних спроб входу в акаунт Монобанка Михайла з боку сторонніх осіб. Журналіст почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс з кодами авторизації з банківських та кредитних установ.
13 травня на електронні пошти мінімум 10 співробітникам онлайн-видання надійшли листи з погрозами: "Я уже писал об этом Ткачу, но видимо до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни. Мое предложение закрыть вопрос миром в силе, я жду ответ. С."
"Примітно, що повідомлення однакового змісту надіслали не лише на редакційні, а й на особисті електронні адреси журналістів. У тому числі й на такі, що давно не використовуються", - додала Мусаєва.