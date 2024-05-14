Угрозы журналисту Михаилу Ткачу из-за расследования. В Офисе Генпрокурора начали досудебное расследование

Журналисты издания "Украинская правда" заявили о попытках давления, угрозах и препятствовании журналистской деятельности. В Офисе Генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование, передает УНН.

... начато уголовное производство по заявлению журналистов издания "Украинская правда" о попытках давления, угрозах и препятствовании журналистской деятельности - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным прокуратуры, досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 171 УК Украины - влияние на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей и ч. 1 ст. 345-1 УК Украины - угроза убийством, насилием в отношении журналиста в связи с осуществлением законной профессиональной деятельности.

Досудебное расследование - Шевченковское УП ГУ Нацполиции в городе Киеве.

Расследование находится на контроле органов прокуратуры.

Добавим

Как сообщила редактор УП Севгиль Мусаева, 10 мая в одном из мессенджеров руководитель отдела расследований Михаил Ткач получил сообщение от адресата, представившегося Александром Слобоженко (героем недавнего расследования "Непригодные"), с предложением "заключить мировую" за денежное вознаграждение. Текст сообщения заканчивается словами: "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".

По ее словам, 11 мая в течение дня был ряд безуспешных попыток входа в аккаунт Монобанка Михаила со стороны посторонних лиц. Журналист начал получать десятки звонков с неизвестных номеров и смс с кодами авторизации из банковских и кредитных учреждений.

13 мая на электронные почты минимум 10 сотрудникам онлайн-издания поступили письма с угрозами: "Я уже писал об этом Ткачу, но видимо до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни. Мое предложение закрыть вопрос миром в силе, я жду ответ. С."

"Примечательно, что сообщения одинакового содержания прислали не только на редакционные, но и на личные электронные адреса журналистов. В том числе и на такие, которые давно не используются", - добавила Мусаева.