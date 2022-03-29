Погрожують зброєю та забирають документи: СБУ розслідує примусове вивезення мешканців Маріуполя до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Служба безпеки України зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до РФ декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу, передає УНН із посиланням на СБУ.
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СБУ зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до РФ декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу.
Рашисти, в ультимативній формі та погрожуючи зброєю, змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України, повідомили у СБУ.
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Як повідомили у міській раді Маріуполя, російські окупанти прямо зараз насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до росії.