Погрожують зброєю та забирають документи: СБУ розслідує примусове вивезення мешканців Маріуполя до РФ

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СБУ зафіксувала і почала розслідувати насильне вивезення окупантами до РФ декількох десятків тисяч людей з Маріуполя та тимчасово окупованих територій Донбасу.

Рашисти, в ультимативній формі та погрожуючи зброєю, змушують українців сідати у автобуси, забирають документи та вивозять з України, повідомили у СБУ.

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Як повідомили у міській раді Маріуполя, російські окупанти прямо зараз насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до росії.