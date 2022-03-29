Угрожают оружием и забирают документы: СБУ расследует принудительный вывоз жителей Мариуполя в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Служба безопасности Украины зафиксировала и начала расследовать насильственный вывоз оккупантами в РФ нескольких десятков тысяч людей из Мариуполя и временно оккупированных территорий Донбасса, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
СБУ зафиксировала и начала расследовать насильственный вывоз оккупантами в РФ нескольких десятков тысяч людей из Мариуполя и временно оккупированных территорий Донбасса.
Рашисти, в ультимативной форме и угрожая оружием, вынуждают украинцев садиться в автобусы, забирают документы и вывозят из Украины, сообщили в СБУ.
Ранее
Как сообщили в городском совете Мариуполя, российские оккупанты прямо сейчас насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в россии.