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Угрожают оружием и забирают документы: СБУ расследует принудительный вывоз жителей Мариуполя в РФ

Киев • УНН

 • 70727 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Служба безопасности Украины зафиксировала и начала расследовать насильственный вывоз оккупантами в РФ нескольких десятков тысяч людей из Мариуполя и временно оккупированных территорий Донбасса, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Угрожают оружием и забирают документы: СБУ расследует принудительный вывоз жителей Мариуполя в РФ

Детали

СБУ зафиксировала и начала расследовать насильственный вывоз оккупантами в РФ нескольких десятков тысяч людей из Мариуполя и временно оккупированных территорий Донбасса.

Рашисти, в ультимативной форме и угрожая оружием, вынуждают украинцев садиться в автобусы, забирают документы и вывозят из Украины, сообщили в СБУ.

Ранее

Как сообщили в городском совете Мариуполя, российские оккупанты прямо сейчас насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в россии.

Украинские Национальные Новости

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