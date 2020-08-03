Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: в СБУ прокоментували можливість наявності вибухівки

"На даний час вибухотехніки не доповідали…Але всі ознаки того, й співробітник спецпідрозділу Альфа, який здійснював затримання…підтверджує , що були елементи, приводи та складові у його речах, що свідчать про можливу наявність вибухового пристрою, та можливість віддалено привести його у дію", - сказав Головаш, відповідаючи на питання, чи була вибухівка.

Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно, наразі у будівлі працюють вибухотехніки.

Нагадаємо, терориста вивели із столичного бізнес-центру та посадили в машину СБУ.

Як повідомлялося, чоловік, який погрожує вибухом у столичному бізнес-центрі, заявляє, що в нього є велика кількість вибухівки, яка здетонує і після його смерті.