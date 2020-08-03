Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: в СБУ прокомментировали возможность наличия взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Есть признаки, что в вещах задержанного злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, возможно есть взрывное устройство. Об этом журналистам заявил глава Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время взрывотехники не докладывали... Но все признаки того, и сотрудник спецподразделения Альфа, который осуществлял задержание...подтверждает, что были элементы, приводы и составляющие в его вещах, свидетельствующие о возможном наличии взрывного устройства, и возможность удаленно привести его в действие", - сказал Головаш, отвечая на вопрос, была ли взрывчатка.
Как сообщалось, операция с задержанием злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно, сейчас в здании работают взрывотехники.
Напомним, террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ.
Как сообщалось, мужчина, который угрожает взрывом в столичном бизнес-центре, заявляет, что у него есть большое количество взрывчатки, которая сдетонирует и после его смерти.