Подоляк: звільнення Криму із застосуванням будь-яких військових сил і засобів – єдиний раціональний спосіб зупинити "російські агресії"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що звільнити Крим, використовуючи будь-які військові сили та засоби - це "єдиний раціональний спосіб зупинити "російські агресії". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.
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"Крим – безумовна та невіддільна частина України. Була, є і буде. Звільнення Криму із застосуванням будь-яких військових сил і засобів – єдиний раціональний спосіб зупинити "російські агресії" та повернути світ до міжнародного права. Це прямий обов’язок і необхідність України сьогодні…", - написав радник глави ОП.
Нагадаємо
У британській розвідці вважають, що інцидент на залізниці в Криму змушує нервувати кремль.
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