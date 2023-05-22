Подоляк: освобождение Крыма с применением любых военных сил и средств - единственный рациональный способ остановить "российские агрессии"

Цитата

"Крым – безусловная и неотъемлемая часть Украины. Была, есть и будет. Освобождение Крыма с применением любых военных сил и средств – единственный рациональный способ остановить "российские агрессии" и вернуть мир к международному праву. Это прямая обязанность и необходимость Украины сегодня…", - написал советник главы ОП.

Напомним

В британской разведке считают, что инцидент на железной дороге в Крыму заставляет нервничать кремль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Время избавиться от пассажиров, не имеющих билета: Подоляк отреагировал на призывы реформировать Совбез ООН