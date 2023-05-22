Подоляк: освобождение Крыма с применением любых военных сил и средств - единственный рациональный способ остановить "российские агрессии"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что освободить Крым, используя любые военные силы и средства - это "единственный рациональный способ остановить "российские агрессии". Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет УНН.
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"Крым – безусловная и неотъемлемая часть Украины. Была, есть и будет. Освобождение Крыма с применением любых военных сил и средств – единственный рациональный способ остановить "российские агрессии" и вернуть мир к международному праву. Это прямая обязанность и необходимость Украины сегодня…", - написал советник главы ОП.
Напомним
В британской разведке считают, что инцидент на железной дороге в Крыму заставляет нервничать кремль.
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