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Подоляк: освобождение Крыма с применением любых военных сил и средств - единственный рациональный способ остановить "российские агрессии"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что освободить Крым, используя любые военные силы и средства - это "единственный рациональный способ остановить "российские агрессии". Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Крым – безусловная и неотъемлемая часть Украины. Была, есть и будет. Освобождение Крыма с применением любых военных сил и средств – единственный рациональный способ остановить "российские агрессии" и вернуть мир к международному праву. Это прямая обязанность и необходимость Украины сегодня…", - написал советник главы ОП.

Напомним

В британской разведке считают, что инцидент на железной дороге в Крыму заставляет нервничать кремль.

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