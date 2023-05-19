Британська розвідка: інцидент на залізниці в Криму змушує нервувати кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Інцидент, під Сімферополем 18 травня, коли поїзд із зерном зійшов з рейок через підрив залізничного полотна, викличе в і без того дуже чутливій для москви темі Криму ще більше стурбованості відносно здатності захистити ключову інфраструктуру. Про це ідеться у черговому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
18 травня 2023 року під Сімферополем поїзд зійшов з рейок, заблокувавши єдину залізничну колію до порту Севастополь, де базується чорноморський флот росії (чф). Керівництво залізниці заявило, що це сталося через "втручання сторонніх осіб". росія швидко відремонтує лінію, але "інцидент призведе до переривання поставок і, можливо, також озброєнь, таких як крилаті ракети «Калібр», до чф", вважають британські аналітики.
Цитата
"Будь-який саботаж у цій чутливій сфері ще більше посилить стурбованість кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у сприянні війни росії в Україні", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Наступного дня після інциденту під Сімферополем з'явилась інформація, що у ніч на 19 травня неподалік станції Солоне Озеро у Джанкойському районі Криму нібито упав безпілотник. Саме залізничне полотно пошкоджено не було, проте рух поїздів довелося призупинити, написали російський телеграм-канал. На місці падіння, як повідомляється, є "безліч уламків". Нині там працюють вибухотехніки.
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