Британская разведка: инцидент на железной дороге в Крыму заставляет нервничать кремль

Детали

18 мая 2023 года под Симферополем поезд сошел с рельсов, заблокировав единственный железнодорожный путь к порту Севастополь, где базируется черноморский флот россии (чф). Руководство железной дороги заявило, что это произошло из-за "вмешательства посторонних лиц". россия быстро отремонтирует линию, но "инцидент приведет к прерыванию поставок и, возможно, также вооружений, таких как крылатые ракеты «Калибр», в чф", считают британские аналитики.

Цитата

"Любой саботаж в этой чувствительной сфере еще больше усилит обеспокоенность кремля относительно его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в содействии войне россии в Украине", - говорится в сообщении.

Дополнение

На следующий день после инцидента под Симферополем, появилась информация, что в ночь на 19 мая недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе Крыма якобы упал беспилотник. Само железнодорожное полотно повреждено не было, однако движение поездов пришлось приостановить, написали российский телеграм-канал. На месте падения, как сообщается, есть "множество обломков". Сейчас там работают взрывотехники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В рф сообщают о падении "Калибра" на территории Крыма

