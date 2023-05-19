Британская разведка: инцидент на железной дороге в Крыму заставляет нервничать кремль

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13 марта, 19:26 • 49731 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Инцидент, под Симферополем 18 мая, когда поезд с зерном сошел с рельсов из-за подрыва железнодорожного полотна, вызовет в и без того очень чувствительной для москвы теме Крыма еще больше обеспокоенности относительно своей способности защитить ключевую инфраструктуру. Об этом говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

18 мая 2023 года под Симферополем поезд сошел с рельсов, заблокировав единственный железнодорожный путь к порту Севастополь, где базируется черноморский флот россии (чф). Руководство железной дороги заявило, что это произошло из-за "вмешательства посторонних лиц". россия быстро отремонтирует линию, но "инцидент приведет к прерыванию поставок и, возможно, также вооружений, таких как крылатые ракеты «Калибр», в чф", считают британские аналитики.

Цитата

"Любой саботаж в этой чувствительной сфере еще больше усилит обеспокоенность кремля относительно его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в содействии войне россии в Украине", - говорится в сообщении.

Дополнение

На следующий день после инцидента под Симферополем, появилась информация, что в ночь на 19 мая недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе Крыма якобы упал беспилотник. Само железнодорожное полотно повреждено не было, однако движение поездов пришлось приостановить, написали российский телеграм-канал. На месте падения, как сообщается, есть "множество обломков". Сейчас там работают взрывотехники.

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