У рф повідомляють про падіння "Калібру" на території Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. російська крилата ракета "Калібр" впала на території тимчасово окупованого Криму, про це повідомили у росії, передає УНН.
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За даними ASTRA, ракета типу "Калібр" була виявлена в районі села Вулканівка Ленінського району у тимчасово окупованому Криму. 17 травня о 6:30 ранку її виявив на території в лісу пастух.
Також за інформацією, експерти, які виїхали на місце, "дійшли висновку, що ракета, яка впала, - "Калібр", і вона належить МО рф, інформація про постраждалих відсутня.
Нагадаємо
Сьогодні вранці стався вибух неподалік від села Чистеньке в Сімферопольському районі Криму. За інформацією, потяг із зерном зійшов з рейок через підрив залізничного полотна в Криму.