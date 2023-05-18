В рф сообщают о падении "Калибра" на территории Крыма

Детали

По данным ASTRA, ракета типа "Калибр" была обнаружена в районе села Вулкановка Ленинского района во временно оккупированном Крыму. 17 мая в 6:30 утра ее обнаружил на территории в лесу пастух.

Также по информации, эксперты, которые выехали на место, "пришли к выводу, что ракета, которая упала, - "Калибр", и она принадлежит МО рф, информация о пострадавших отсутствует.

Напомним

Сегодня утром произошел взрыв неподалеку от села Чистенькое в Симферопольском районе Крыма. По информации, поезд с зерном сошел с рельсов из-за подрыва железнодорожного полотна в Крыму.