У рф заявили про падіння безпілотника на залізничні колії в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Невідомий безпілотник нібито упав на залізничні колії у тимчасово окупованому Криму. Під час падіння він обірвав контактні дроти. Про це повідомив російський телеграм-канал Baza, пише УНН.
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«Безпілотник упав у ніч на 19 травня неподалік станції Солоне Озеро у Джанкойському районі Криму. Саме залізничне полотно пошкоджено не було, проте рух поїздів довелося призупинити», - ідеться у повідомленні.
На місці падіння, як повідомляється, є "безліч уламків". Нині там працюють вибухотехніки.
Доповнення
російська крилата ракета "Калібр" впала на території тимчасово окупованого Криму.