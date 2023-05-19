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У рф заявили про падіння безпілотника на залізничні колії в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 945338 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Невідомий безпілотник нібито упав на залізничні колії у тимчасово окупованому Криму. Під час падіння він обірвав контактні дроти. Про це повідомив російський телеграм-канал Baza, пише УНН.

Деталі

«Безпілотник упав у ніч на 19 травня неподалік станції Солоне Озеро у Джанкойському районі Криму. Саме залізничне полотно пошкоджено не було, проте рух поїздів довелося призупинити», - ідеться у повідомленні.

На місці падіння, як повідомляється, є "безліч уламків". Нині там працюють вибухотехніки.

Доповнення

російська крилата ракета "Калібр" впала на території тимчасово окупованого Криму.

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