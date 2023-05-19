В рф заявили о падении беспилотника на железнодорожные пути в оккупированном Крыму

Детали

«Беспилотник упал в ночь на 19 мая недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе Крыма. Само железнодорожное полотно повреждено не было, однако движение поездов пришлось приостановить», - говорится в сообщении.

На месте падения, как сообщается, есть "множество обломков". Сейчас там работают взрывотехники.

Дополнение

российская крылатая ракета "Калибр" упала на территории временно оккупированного Крыма.