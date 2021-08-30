Податковий та соціальний внесок - ТЕДІС Україна підвів підсумки роботи

Як пише видання, за 10 років компанія неодноразово входила в рейтинги найкращих роботодавців України, найбільших приватних українських компаній та великих платників податків.

У період з 2011 до 2020 роки один з провідних українських дистриб'юторів FMCG-продукції перерахував до бюджетів різних рівнів понад 10 млрд грн: "Тільки в 2020-м "ТЕДІС Україна" згенерувала більше 1,4 млрд грн податкових відрахувань, що на 5% більше, ніж роком раніше. Компанія також є найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів в Україні: у 2020 році цей показник склав 705 млн грн".

Видання підкреслює, що один з ключових напрямків соціальної відповідальності компанії - підтримка працевлаштування молоді: з 2016 року в "ТЕДІС Україна" діє Студентська програма, яка надає випускникам вузів можливість стажування для отримання реального досвіду роботи. За останній рік студенти з Києва, Одеси, Полтави, Херсона, Маріуполя та інших міст стали учасниками освітньої програми, яка допомагає полегшити процес адаптації на новому робочому місці.

Крім цього, ще одним важливим соціальному проектом "ТЕДІС Україна" називається "Творимо добро", який полягає в систематичній підтримці державних будинків для людей похилого віку та охоплює сім областей, серед яких Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Вінницька, Полтавська, Сумська та Донецька. Проект реалізується відповідно до Глобальних цілей сталого розвитку 2015-2030, визначеними Організацією Об'єднаних Націй (ООН), серед яких, зокрема, "Подолання бідності" (Ціль 1) і "Міцне здоров'я" (Ціль 3).