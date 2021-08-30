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Налоговый и социальный вклад – ТЕДИС Украина подвел итоги работы

Налоговый и социальный вклад – ТЕДИС Украина подвел итоги работы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Наиболее качественными показателями развития страны традиционно считают количество заработанных денег, созданных рабочих мест, поддержку уязвимых слоев населения, заботу о молодежи, окружающей среде и тому подобное. Об этом говорится в публикации “Подводим итоги: вклад компании „ТЕДИС Украина“ в экономику страны за 10 лет” на сайте НВ.

Как пишет издание, за 10 лет компания неоднократно входила в рейтинги лучших работодателей Украины, крупнейших частных украинских компаний и крупнейших налогоплательщиков.

В период с 2011 до 2020 годы один из ведущих украинских дистрибьюторов FMCG-продукции перечислил в бюджеты различных уровней более 10 млрд грн: “Только в 2020-м „ТЕДИС Украина“ сгенерировала более 1,4 млрд грн налоговых отчислений, что на 5% больше, чем годом ранее. Компания также является самым крупным плательщиком розничного акциза по продаже табачных изделий в Украине: в 2020 году этот показатель составил 705 млн грн”.

Издание подчеркивает, что одно из ключевых направлений социальной ответственности компании — поддержка трудоустройства молодежи: с 2016 года в “ТЕДИС Украина” действует Студенческая программа, которая предоставляет выпускникам вузов возможность стажировки для получения реального опыта работы. За последний год студенты из Киева, Одессы, Полтавы, Херсона, Мариуполя и других городов стали участниками образовательной программы, которая помогает облегчить процесс адаптации на новом рабочем месте.

Кроме этого, еще одним важным социальном проектом “ТЕДИС Украина” называется “Творим добро”, который заключается в систематической поддержке государственных домов престарелых и охватывает семь областей, среди которых Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Винницкая, Полтавская, Сумская и Донецкая. Проект реализуется в соответствии с Глобальными целями устойчивого развития 2015−2030, определенными Организацией Объединенных Наций (ООН), среди которых, в частности, “Преодоление бедности” (Цель 1) и “Крепкое здоровье” (Цель 3).

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