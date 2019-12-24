Подаруйте не цукерки: як на зимові свята потішити не лише близьких, але й тих, кому це дуже потрібно

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У період зимових свят, хочеться зробити щасливими якнайбільшу кількість людей. Проте для цього не завжди потрібні солодощі чи навіть гроші. Кореспондент УНН вирішив дізнатись, що насправді необхідно дитячим будинкам, будинкам людей похилого віку та притулкам для тварин.

Так, перше місце серед потреб займає саме увага. Подаруйте трохи свого часу — цього зазвичай просять і для малечі, і для дорослих, і для стареньких, а також для тварин.

Будинки для людей похилого віку

Не потрібно приносити цукерки — подаруйте час чи щось необхідне за віком (памперси, протипролежневі матраци, радіо чи навіть воду).

“Що стосується харчування, тут як раз велика небезпека полягає в тому, що на свята постійно приносять солодощі, а у багатьох людей є діабет. Усі приносять якісь тортики-кремчики, а у людей багатьох є панкреатит, і потім доводиться лікувати загострення, які виникають практично завжди. Тому ми кажемо, хай краще прийдуть і влаштують якусь подію, якийсь концерт чи спілкування. Хай погуляють з людиною, особливо, у нас є візочники або лежачі. Їх треба посадити, поговорити з ними, можливо посадити на візочок та прогулятись на свіжому повітрі, бо медперсоналу не так багато, і вони не мають достатньо часу, щоб кожному приділити стільки уваги. Перше — це час. Якщо людина може присвятити особистий час комусь з інших — вона дарує частинку свого життя”, — розповів директор інтернату ветеранів праці Сергій Данилков.

Так, кожен заклад такого плану має свої особливості — там знаходяться різні люди. Усе залежить від того, соціалізовані старенькі чи ні, адже хтось любить спілкування, а хтось уникає його.

Гарною ідеєю буде придбати радіо, адже кожен може його слухати навіть за наявності проблемами з зором, також дуже цінується можливість створити аудіо бібліотеку. Це допомагає зберігати гнучкість розуму та сприйняття.

Також завжди залишається актуальним те, що люди використовують щодня, тобто предмети особистого користування (шампуні, гелі, памперси, дезодоранти). В них завжди є потреба.

Кожен заклад сам визначає, що їм потрібно. Можна влаштовувати кінопокази, можна забезпечити доступ до постійної гарячої води та встановити бойлери.

Також гарною ідеєю буде забезпечити стареньких кулерами, що безпечніше, ніж постійно кип’ятити воду, до того ж зручніше.

Як зазначають в інтернаті, ці потреби не забезпечуються, адже вважається, що вода з-під крану є питною.

“Ідея в тому, щоб створити доброзичливий простір навколо них. Це і прибирання території. Думаю кожен заклад має щось подібне”, — вважає директор інтернату.

Якщо ж можливості провести час з підопічними немає, можна дізнатись що купити чи переказати гроші як спецкошти. Інтернати звітують державі про такі перекази.

Цікавою і корисною ідеєю буде зробити чи забезпечити вуличні тренажери для стареньких, щоб можна було розім’ятись.

Загалом, важливо просто зателефонувати та порадитись, що необхідно. Якщо це щось значне, завжди можна об’єднати зусилля з іншими небайдужими і придбати не ящик печива, а кілька матраців.

Дитячі будинки та будинки сімейного типу

Якщо стареньким приносять солодощі періодично, то дітям завжди хочуть подарувати саме їх і якнайбільше. Проте, зазвичай, це призводить до проблем з зубами, шлунком та підшлунковою. Якщо людина хоче дійсно принести користь, то краще подарувати емоцію чи піклування.

“Нам, крім цукерок, дуже важливо інше — у нас багато діток без батьківського піклування, дуже важливий якийсь контакт зовнішній із новими людьми. Може організація якогось заходу, аніматора, можна влаштувати майстер-класи. Завжди потрібні розвиваючі ігри, канцелярське приладдя, батарейки. Краще як солодощі, то фрукти. Або якісь цукати, ізюм. Солодке — це вже занадто в ці дні”, — розповіла заступник директора інтернату Лариса Леонідівна.

Ніколи також не буде зайвою побутова хімія: порошки та миючі засоби.

Іноді потрібні гроші у разі непередбачуваної хвороби, що не передбачено тендерами на ліки. У такому випадку, кошти можна перерахувати на благодійний рахунок “на потреби закладу”.

У кожного інтернату свої особливості, адже діти там різні. Деяким установам необхідні спеціальні класи, і вони будуть раді меблям чи стелажам. Завжди можна взяти участь у створенні кабінету Монтесоррі (де проходять дидактичні зайняття тактильним шляхом).

Також варто враховувати специфіку закладу, якщо хочеш подарувати книжки, це можуть бути і дитячі журнали, книжки з великою кількістю ілюстрацій чи звичайна література.

“Це супер — зателефонувати і дізнатись, що треба”, — зазначає заступник директор.

Притулки для тварин

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Звичайно, найкращий подарунок для песика чи котика — знайти господаря. Проте, якщо цього людина зробити не може, але хоче допомогти, можна також подарувати свій час. Погуляти, погратись, вичесати чи донести до відома інших, що є у світі пухнастик, який шукає родину.

В Україні багато волонтерських організацій, що займаються безпритульними тваринами, тож їм завжди потрібен корм, медикаменти, амуніція чи фінансова допомога.

Завжди можна привезти ошийники (звичайні та від блох), спеціальні краплі та спреї, протиглистні препарати, вітаміни.

Для того, щоб забезпечити гідні умови утримування тварин, потрібно не мало. Тож потреба завжди є у госптоварах: каструлях, мисках, лопатах, засобах від комах, пакетах.

Волонтери охоче підкажуть, що наразі необхідно у тому чи іншому місці.

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