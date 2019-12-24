Подарите не конфеты: как на зимние праздники порадовать не только близких, но и тех, кому это очень нужно

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В период зимних праздников, хочется сделать счастливыми наибольшее количество людей. Однако для этого не всегда нужны сладости или даже деньги. Корреспондент УНН решил узнать, что на самом деле необходимо детским домам, домам престарелых и приютам для животных.

Первое место среди потребностей занимает именно внимание. Подарите немного своего времени — этого обычно просят и для детей, и для взрослых, и для стариков, а также для животных.

Дома престарелых

Не нужно приносить конфеты — подарите время или что-то необходимое по возрасту (памперсы, противопролежневые матрасы, радио или даже воду).

“Что касается питания, здесь как раз большая опасность заключается в том, что на праздники постоянно приносят сладости, а у многих людей есть диабет. Все приносят какие-то тортики-кремчик, а у людей многих есть панкреатит, и приходится лечить обострения, которые возникают практически всегда. Поэтому мы говорим, пусть лучше придут и устроят какое-то событие, какой-то концерт или общение. Пусть погуляют с человеком, особенно, у нас есть колясочники или лежачие. Их надо посадить, поговорить с ними, возможно посадить на коляску и прогуляться на свежем воздухе, ведь медперсонала не так много, и они не имеют достаточно времени, чтобы каждому уделить столько внимания. Первое — это время. Если человек может посвятить личное время кому-то — он дарит частичку своей жизни”, - рассказал директор интерната ветеранов труда Сергей Данилков.

Так, каждое заведение такого плана имеет свои особенности — там находятся разные люди. Все зависит от того, социализированы стареки или нет, ведь кто-то любит общение, а кто-то избегает его.

Хорошей идеей будет приобрести радио, каждый может слушать его даже при наличии проблемами со зрением, также очень ценится возможность создать аудио библиотеку. Это помогает сохранять гибкость ума и восприятия.

Всегда остается актуальным то, что люди используют каждый день, то есть предметы личного пользования (шампуни, гели, памперсы, дезодоранты). В них всегда есть необходимость.

Каждое заведение само определяет, что им нужно. Можно устраивать кинопоказы, можно обеспечить доступ к постоянной горячей воде и установить бойлеры.

Также хорошей идеей будет обеспечить стариков кулерами, что безопаснее, чем постоянно кипятить воду, к тому же удобнее.

Как отмечают в интернате, эти потребности не обеспечиваются, ведь считается, что вода из-под крана питьевая.

“Идея в том, чтобы создать доброжелательное пространство вокруг них. Это и уборка территории. Думаю каждое заведение имеет что-то подобное”, - считает директор интерната.

Если же возможности провести время с подопечными нет, можно узнать что купить или перевести деньги как спецсредства. Интернаты отчитываются государству о таких переводах.

Интересной и полезной идеей будет сделать или обеспечить уличные тренажеры для стариков, чтобы можно было размяться.

В общем, важно просто позвонить и посоветоваться, что необходимо. Если это что-то значительное, всегда можно объединить усилия с другими неравнодушными и приобрести не ящик печенья, а несколько матрасов.

Детские дома и дома семейного типа

Если пожилым людям приносят сладости периодически, то детям всегда хотят подарить именно их и по-больше. Однако, как правило, это приводит к проблемам с зубами, желудком и поджелудочной. Если человек хочет действительно принести пользу, то лучше подарить эмоцию или опеку.

“Нам, кроме конфет, очень важно другое — у нас много детей без родительской опеки, очень важен какой-то контакт внешний с новыми людьми. Может это организация какого-то мероприятия, аниматора, можно устроить мастер-классы. Всегда нужны развивающие игры, канцелярские принадлежности, батарейки. Лучше фрукты это лучше чем сладости. Или какие-то цукаты, изюм. Сладкое — это уже слишком в такие дни”, - рассказала заместитель директора интерната Лариса Леонидовна.

Никогда также не будет лишней бытовая химия: порошки и моющие средства.

Иногда нужны деньги в случае непредвиденной болезни, что не предусмотрено тендерами на лекарства. В таком случае, средства можно перечислить на благотворительный счет “на нужды учреждения”.

У каждого интерната свои особенности, ведь дети там разные. Некоторым учреждениям необходимы специальные классы, и они будут рады мебели или стеллажам. Всегда можно принять участие в создании кабинета Монтесорри (где проходят дидактические занятия тактильным путем).

Также следует учитывать специфику заведения, если хочешь подарить книги, это могут быть и детские журналы, книги с большим количеством иллюстраций или обычная литература.

“Это супер — позвонить и узнать, что нужно”, — отмечает заместитель директора.

Приюты для животных

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Конечно, лучший подарок для собачки или котика — найти хозяина. Однако, если это человек сделать не может, но хочет помочь, можно подарить свое время. Погулять, поиграть, вычесать или донести до сведения других, что есть в мире пушистик, который ищет семью.

В Украине много волонтерских организаций, занимающихся бездомными животными, поэтому им всегда нужен корм, медикаменты, амуниция или финансовая помощь.

Всегда можно привезти ошейники (обычные и от блох), специальные капли и спреи, противоглистные препараты, витамины.

Для того, чтобы обеспечить достойные условия содержания животных, нужно не мало. Поэтому потребность всегда в хозтоварах: кастрюлях, мисках, лопатах, средствах от насекомых, пакетах.

Волонтеры охотно подскажут, что сейчас необходимо в том или ином месте.

Напомним, ранее психолог посоветовала, какие подарки дарить на Новый год близким и друзьям.

