Подарунки від ЗСУ: поблизу Токмаку лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Біля тимчасово окупованого Токмака, Запорізька область, лунають гучні вибухи. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.
Цитата
“Неподалік Токмаку окупанти приймають гарячі подарунки від ЗСУ”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місцеві мешканці повідомляють про гучні вибухи.
Доповнення
На Запорізькому напрямку воїни Сил спецоперацій ЗСУ спалили російської техніки на 25 млн доларів.
Нагадаємо
В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області минулої доби підірвали машину російського військовослужбовця, водій загинув на місці.