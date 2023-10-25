ССО на Запорізькому напрямку спалили російської техніки на 25 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Запорізькому напрямку воїни Сил спецоперацій ЗСУ спалили російської техніки на 25 млн дол., повідомили у середу у ССО у Telegram, пише УНН.
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"Запальний тиждень влаштували оператори одного з підрозділів ССО окупантам на Запорізькому напрямку. Наші воїни виявили та ідентифікували важку техніку противника, і скоригували по ній вогонь артилерії", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, загалом у співпраці з підрозділами Сил оборони протягом тижня знищено:
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- БМ-21 «Град»
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- БМ-27 «Ураган»
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- ТОС
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- РЛС «Зоопарк»
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"Орієнтовна вартість спаленої техніки – близько 25 мільйонів доларів", - вказали у ССО.
"Спойлер: наприкінці відео ви можете побачити щасливі обличчя окупантів після фаєр-шоу", - зазначили у ССО і оприлюднили відео.
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