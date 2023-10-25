ССО на Запорожском направлении сожгли российской техники на 25 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На Запорожском направлении воины Сил спецопераций ВСУ сожгли российской техники на 25 млн долл., сообщили в среду в ССО в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Зажигательную неделю устроили операторы одного из подразделений ССО оккупантам на Запорожском направлении. Наши воины обнаружили и идентифицировали тяжелую технику противника, и скорректировали по ней огонь артиллерии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, всего в сотрудничестве с подразделениями Сил обороны в течение недели уничтожено:
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- БМ-21 «Град»
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- БМ-27 «Ураган»
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- ТОС
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- РЛС «Зоопарк»
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"Ориентировочная стоимость сожженной техники – около 25 миллионов долларов", - указали в ССО.
"Спойлер: в конце видео вы можете увидеть счастливые лица оккупантов после фаер-шоу", - отметили в ССО и обнародовали видео.
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