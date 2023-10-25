Ще плюс 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 296 310 осіб, 5112 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 296 310 (+800) осіб,
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- танків ‒ 5112 (+7) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9697 (+28) од,
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- артилерійських систем – 7125 (+44) од,
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- РСЗВ – 833 (+5) од,
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- засоби ППО ‒ 554 (+2) од,
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- літаків – 320 (+0) од,
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- гелікоптерів – 324 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5372 (+9),
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- крилаті ракети ‒ 1538 (+1),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9474 (+27) од,
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- спеціальна техніка ‒ 1007 (+1).
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