Сили оборони за добу знищили 12 артилерійських засобів ворога – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та три удари — по зенітно-ракетних комплексах російської армії. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що підрозділи ракетних військ знищили:
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- 12 артилерійських засобів,
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- логістичний хаб,
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- пункт управління,
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- засіб протиповітряної оборони.
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Також Сили оборони вразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.
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