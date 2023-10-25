Сили оборони за добу знищили 12 артилерійських засобів ворога – Генштаб

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та три удари — по зенітно-ракетних комплексах російської армії. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.