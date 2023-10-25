Силы обороны за сутки уничтожили 12 артиллерийских средств врага - Генштаб

КИЕВ. 25 октября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и три удара — по зенитно-ракетным комплексам российской армии. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.