Силы обороны за сутки уничтожили 12 артиллерийских средств врага - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и три удара — по зенитно-ракетным комплексам российской армии. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделения ракетных войск уничтожили:
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- 12 артиллерийских средств,
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- логистический хаб,
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- пункт управления,
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- средство противовоздушной обороны.
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Также Силы обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.
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