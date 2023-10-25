Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 296 310 человек, 5112 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 296 310 (+800) человек,
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- танков - 5112 (+7) ед,
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- боевых бронированных машин - 9697 (+28) ед,
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- артиллерийских систем – 7125 (+44) ед,
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- РСЗО – 833 (+5) ед,
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- средства ПВО - 554 (+2) ед,
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- самолетов – 320 (+0) ед,
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- вертолетов – 324 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5372 (+9),
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- крылатые ракеты - 1538 (+1),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9474 (+27) ед,
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- специальная техника - 1007 (+1).
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