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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Подарки от ВСУ: вблизи Токмака раздаются взрывы

Киев • УНН

 • 118703 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Возле временно оккупированного Токмака, Запорожская область, раздаются громкие взрывы. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Подарки от ВСУ: вблизи Токмака раздаются взрывы

Цитата 

“Неподалеку Токмака оккупанты принимают горячие подарки от ВСУ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители сообщают о громких взрывах.

Дополнение

На Запорожском направлении воины Сил спецопераций ВСУ сожгли российской техники на 25 млн долларов. 

Напомним

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области за прошедшие сутки взорвали машину российского военнослужащего, водитель погиб на месте.

Украинские Национальные Новости

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