Подарки от ВСУ: вблизи Токмака раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Возле временно оккупированного Токмака, Запорожская область, раздаются громкие взрывы. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
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“Неподалеку Токмака оккупанты принимают горячие подарки от ВСУ”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные жители сообщают о громких взрывах.
Дополнение
На Запорожском направлении воины Сил спецопераций ВСУ сожгли российской техники на 25 млн долларов.
Напомним
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области за прошедшие сутки взорвали машину российского военнослужащего, водитель погиб на месте.