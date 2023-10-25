У Бердянську підірвали автівку з російським окупантом - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області минулої доби підірвали машину російського військовослужбовця, водій загинув на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.
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В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали машину, якою користувався російський окупант. Вибух стався у понеділок, 23 жовтня, о 21 годині біля будинку на вулиці Мічуріна, його чули також жителі районів міста - Колонії та Слобідки.
Вибуховий пристрій, ймовірно, був закладений під сидіння водія. Від отриманих травм водій помер на місці.
Стверджується, що "правоохоронні органи" російських загарбників порушили "кримінальну справу" про теракт та зберігання вибухових речовин.
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