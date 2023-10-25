В Бердянске взорвали машину с российским оккупантом - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области за прошедшие сутки взорвали машину российского военнослужащего, водитель погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области неизвестные взорвали машину, которой пользовался российский оккупант. Взрыв произошел в понедельник, 23 октября, в 21 час возле дома на улице Мичурина, его слышали также жители районов города - Колонии и Слободки.
Взрывное устройство, вероятно, было заложено под сиденье водителя. От полученных травм водитель скончался на месте.
Утверждается, что "правоохранительные органы" российских захватчиков возбудили "уголовное дело" о теракте и хранении взрывчатых веществ.
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