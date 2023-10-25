В Бердянске взорвали машину с российским оккупантом - росСМИ

Детали

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области неизвестные взорвали машину, которой пользовался российский оккупант. Взрыв произошел в понедельник, 23 октября, в 21 час возле дома на улице Мичурина, его слышали также жители районов города - Колонии и Слободки.

Взрывное устройство, вероятно, было заложено под сиденье водителя. От полученных травм водитель скончался на месте.

Утверждается, что "правоохранительные органы" российских захватчиков возбудили "уголовное дело" о теракте и хранении взрывчатых веществ.

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