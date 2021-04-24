Поблизу Сирії сталася пожежа на танкері після атаки безпілотника

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У заяві відомства зазначається, що “танкер, імовірно, зазнав атаки безпілотного літального апарату, який з’явився в небі з боку ліванського морського простору”.

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Пожежа оперативного загасили рятувальниками. У повідомленні вказується, що “рятувальні служби швидко локалізували вогнище загоряння і загасили полум’я”.

Телеканал з Дубая Al-Hadath передав, що в бухті Баніяс знаходиться іранський танкер.

Нагадаємо

У травні минулого року понад 40 людей, включаючи 11 дітей, загинули внаслідок вибуху нафтової цистерни в північному сирійському місті Афрін. Тоді вважалось, що найімовірніше — сталася терористична атака.