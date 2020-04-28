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У Сирії вибухнула нафтова автоцистерна, понад 40 людей загинули

У Сирії вибухнула нафтова автоцистерна, понад 40 людей загинули

Київ • УНН

 • 15538 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Понад 40 людей, включаючи 11 дітей, загинули внаслідок вибуху нафтової цистерни в північному сирійському місті Афрін. Найімовірніше сталася терористична атака. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.

"Міністерство оборони Туреччини повідомило, що щонайменше 40 мирних жителів, в тому числі 11 дітей, загинули у вівторок в результаті терористичної атаки на північному заході Сирії", - пишуть у виданні.

Також повідомляється, що щонайменше 47 осіб були поранені в результаті вибуху.

Варто відзначити, що в сирійських і турецьких ЗМІ повідомляють, що атака могла бути націлена на заправну станцію, щоб надати максимальний вплив, а за атакою могли стояти бойовики сирійських курдів.

Раніше УНН писав, що в Сирії загинули двоє турецьких солдатів.

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