У Сирії вибухнула нафтова автоцистерна, понад 40 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Понад 40 людей, включаючи 11 дітей, загинули внаслідок вибуху нафтової цистерни в північному сирійському місті Афрін. Найімовірніше сталася терористична атака. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
"Міністерство оборони Туреччини повідомило, що щонайменше 40 мирних жителів, в тому числі 11 дітей, загинули у вівторок в результаті терористичної атаки на північному заході Сирії", - пишуть у виданні.
Також повідомляється, що щонайменше 47 осіб були поранені в результаті вибуху.
Варто відзначити, що в сирійських і турецьких ЗМІ повідомляють, що атака могла бути націлена на заправну станцію, щоб надати максимальний вплив, а за атакою могли стояти бойовики сирійських курдів.
Раніше УНН писав, що в Сирії загинули двоє турецьких солдатів.