В Сирии взорвалась нефтяная автоцистерна, более 40 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Более 40 человек, включая 11 детей, погибли в результате взрыва нефтяной цистерны в северном сирийском городе Африн. Скорее всего произошла террористическая атака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Министерство обороны Турции сообщило, что по меньшей мере 40 мирных жителей, в том числе 11 детей, погибли во вторник в результате террористической атаки на северо-западе Сирии", - пишут в издании.
Также сообщается, что по меньшей мере 47 человек были ранены в результате взрыва.
Стоит отметить, что в сирийских и турецких СМИ сообщают, что атака могла быть нацелена на заправочную станцию, чтобы придать максимальное влияние, а за атакой могли стоять боевики сирийских курдов.
Ранее УНН писал, что в Сирии погибли двое турецких солдат.