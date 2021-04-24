Вблизи Сирии произошел пожар на танкере после атаки беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Пожар произошел в субботу в одном из трюмов танкера, который находится в бухте сирийского порта Банияс (35 км к северу от Тартус). Об этом, как передало агентство SANA, сообщило Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии, передает УНН.
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В заявлении ведомства отмечается, что “танкер, вероятно, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, который появился в небе со стороны ливанского морского пространства”.
Детали
Пожар оперативного потушили спасатели. В сообщении указывается, что “спасательные службы быстро локализовали очаг возгорания и потушили пламя”.
Телеканал из Дубая Al-Hadath передал, что в бухте Банияс находится иранский танкер.
Напомним
В мае прошлого года более 40 человек, включая 11 детей, погибли в результате взрыва нефтяной цистерны в северном сирийском городе Африн. Тогда считалось, что вероятнее всего — произошла террористическая атака.