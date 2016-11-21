Поблизу готелю "Дніпро" на вулиці Хрещатик припарковані автозаки

Кореспонденту УНН вдалося нарахувати щонайменше 7 автозаків та п’ять автобусів, в яких прибули правоохоронці.

У районі готелю “Дніпро” та по інший бік Хрещатика зібралися десятки правоохоронців, попри те, що всі учасники акцій протесту вже пішли до вулиці Інституцької.

Нагадаємо, в столиці продовжуються акції протесту вкладників.