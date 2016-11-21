Вблизи гостиницы "Днепр" на Крещатик припаркованы автозаки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На парковке возле гостиницы "Днепр" в центре столицы припаркованы автозаки, сообщает УНН.
Корреспонденту УНН удалось насчитать не менее 7 автозаков и пять автобусов, в которых прибыли правоохранители.
В районе гостиницы "Днепр" и по другую сторону Крещатика собрались десятки стражей, несмотря на то, что все участники акций протеста уже пошли до улицы Институтской.
Напомним, в столице продолжаются акции протеста вкладчиков.