Вблизи гостиницы "Днепр" на Крещатик припаркованы автозаки

Корреспонденту УНН удалось насчитать не менее 7 автозаков и пять автобусов, в которых прибыли правоохранители.

В районе гостиницы "Днепр" и по другую сторону Крещатика собрались десятки стражей, несмотря на то, что все участники акций протеста уже пошли до улицы Институтской.

Напомним, в столице продолжаются акции протеста вкладчиков.