Побиття фотокора після акції Нацкорпусу під ОП: двом хлопцям повідомили підозру

Що сталося

14 серпня під час мітингу на вулиці Банковій у Києві невідомі побили представника ЗМІ, вказали у поліції. Порушники спочатку принижували, а потім нанесли тілесні ушкодження фотокореспонденту, додали правоохоронці.

Що каже поліція

"Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину", - вказали у поліції.

Поліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів. За скоєне фігуранам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у скоєному правопорушенні.

"Окрім того, наголошуємо: вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності. Розкаяння, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом під час винесення вироку. Також нагадуємо, що членство в будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях не звільняє від відповідальності за скоєння правопорушення", - додали у поліції.

Контекст

14 серпня, о 13 годині, представники “Національного корпусу” рушили до ОП для проведення акції протесту. З собою мітингувальники мали автомобільні шини, окремі учасники ховали обличчя під банданами. Після того, як правоохоронці заявили про необхідність проведення поверхневого огляду учасників — ті відмовилися та почалися сутички.

Після акції 14 серпня на фотокореспондента Олександра Кужельного напали невідомі і побили його. Вони вимагали, щоб журналіст видалив зроблені ним фото. Поліція відкрила провадження за фактом нападу. У Нацкорпусі заявили, що "нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру".

Раніше представники Нацкорпусу повідомили, що мета акції — протест проти політичних репресії та поступок щодо ОРДЛО.